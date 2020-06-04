قاليباف : مستعدون للتعاون في سياق اللجنة البرلمانية المشتركة بين ايران وروسيا

وفي معرض رده على برقية تهنئة نظيره الروسي "فياتشيسلاف فولودين" بمناسبة تسلم رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، صرح قاليباف : ان البرلمان الايراني على اتم الاستعداد لتكريس طاقاته في سياق تنفيذ كامل الاتفاقات المبرمة بين طهران وموسكو.

واضاف : ان المباحثات المستدامة والبناءة بين البرلمانين الايراني والروسي تسهم كثيرا في تعزيز وتوطيد العلاقات القائمة على الصداقة، بما يشمل مختلف الاصعدة الاقليمية والدولية، بين البلدين.

وفيما ثمن مشاعر المحبة التي تلقاها من جانب رئيس الدوما الروسي، اكد رئيس البرلمان الايراني مخاطبا الاخير : انني على يقين بان استمرار المباحثات البناءة والمشاورات والتعاون البرلماني الفاعل بين البلدين يسهم بشكل كبير في تعزيز وتمتين علاقات ايران وروسيا الودّية وبما يشمل الصعد الاقليمية والدولية.

وكتب قاليباف الى فولودين ايضا : لقد اطلعت على المبادرة البرلمانية المشتركة بين البلدين، والمتمثلة في تاسيس "اللجنة المشتركة البرلمانية العليا" ودورها الاساسي في تسريع وتيرة الاتفاقات الثنائية وازالة بعض العراقيل القانوية من مسارها.

ختاما، تمنى رئيس مجلس الشورى الاسلامي لروسيا الصديقة حكومة وشعبا بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع