قاليباف: الامام الخميني (رض) ازاح ركبة اميركا المجرمة عن رقبة المستضعفين

وكتب قاليباف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الخميس: قبل 57 عاما اطلق الشعب الايراني مع امامه (الخميني) صرخة "اننا لا نستطيع التنفس" مادامت ايران الفناء الخلفي للمستكبرين.

واضاف: ان الامام الخميني (رض) اثبت للعالم انه يمكن ازاحة ركبة اميركا المجرمة عن رقبة المستضعفين وتوجيه صفعة قوية لها بحيث تتبدد احلام الاحتلال والانقلاب ونهب مصادر الشعب من راسها.

يذكر انه قبل 57 عاما اي يوم 5 حزيران /يونيو عام 1963 انطلقت انتفاضة شعبية في مختلف مدن البلاد احتجاجا على اعتقال الامام الخميني (رض) من قبل النظام الملكي البائد.

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