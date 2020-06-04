٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٢١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83810700
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الرئيس روحاني: على المواطنين مواءمة حياتهم مع فيروس كورونا

الرئيس روحاني: على المواطنين مواءمة حياتهم مع فيروس كورونا

طهران / 4 حزيران / يونيو / ارنا- دعا الرئيس الايراني حسن روحاني المواطنين لمواءمة حياتهم مع فيروس كورونا نظرا لمستقبله المجهول.

وفي تصريحه خلال اجتماع اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم الخميس، اكد الرئيس روحاني على ضرورة الرقابة الدقيقة على تنفيذ الارشادات الصحية من قبل الاجهزة والمواطنين.

وأشار الى المستقبل المجهول لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واضاف، ان الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولويات الحكومة وينبغي التخطيط والبرمجة بحيث يتضمن الاهتمام بصحة المواطنين الى جانب مزاولة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الرئيس روحاني، انه ينبغي على المواطنين ان يدركوا بان مستقبل كورونا غير معلوم لذلك يتوجب عليهم مواءمة حياتهم مع هذا الفيروس مهما كانت الظروف.

وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي تقريرا عن احدث اوضاع مرض كورونا في البلاد خاصة في المحافظات التي شهدت زيادة في حالات الاصابة خلال الاسابيع الاخيرة، مؤكدا ضرورة المزيد من التزام المواطنين بالتوصيات الصحية في هذه المحافظات.

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