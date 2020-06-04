ظريف يؤكد نبأ الافراج عن الايراني المعتقل لدى اميركا مجيد طاهري

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الخميس: اشعر بالسرور لعودة الدكتور مجيد طاهري والسيد وايت الى احضان اسرهم قريبا.

واضاف: البروفيسور سيروس عسكري عاد ايضا يوم الاربعاء مسرورا الى احضان اسرته.

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان هذا الامر يمكن ان يتحقق لجميع السجناء. لا حاجة للعمل بانتقائية.

وقال: ان جميع الرهائن الايرانيين الذين اعتُقِلوا في اميركا او في دول اخرى بطلب من اميركا يجب ان يعودوا الى الوطن.

يذكر ان محكمة اميركية اعلنت اغلاق ملف الطبيب الايراني المقيم في اميركا مجيد طاهري الذي كان معتقلا بتهمة الالتفاف على الحظر، وبامكانه العودة الى ايران.

يتبع ** 2342