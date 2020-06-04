القنصل الايراني في ارضروم: منفذ "بازركان" اهم بوابة لايران الى اوروبا

وقال سلطان زادة، في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس، ان اعادة فتح هذا المنفذ الحدودي جاءت ثمرة للجهود المبذولة والمتابعات التي اجريت عن طريق القنوات الدبلوماسية على المستويات المحلية والوطنية من قبل الممثلية والسفارة الايرانية في انقرة وكذلك الدبلوماسية الهاتفية بين المسؤولين المعنيين في مختلف المستويات وحتى المحادثات الهاتفية بين رئيسي البلدين.

واشار الى ان منفذ بازركان الحدودي كان قد أغلق منذ شباط/ فبراير الماضي في سياق مساعي البلدين على صعيد مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونوه الى ان أكثر من 1000 شاحنة تجتاز يوميا منفذ بازركان الحدودي من الجانبين، معتبرا هذا المنفذ بانه يعد اول واهم بوابة لايران الى اوروبا.

وأعرب عن أمله برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 30 مليار دولار سنويا وفق الخطة المرسومة وبعد برنامج التطوير الذي تنفذه تركيا في هذا المنفذ الحدودي فضلا عن المنفذين الآخرين بين البلدين وهما "رازي" في خوي و"سرو" في ارومية.

واعرب القنصل الايراني في ارضروم عن امله بان يتم قريبا تبادل عبور المسافرين ايضا في المحطات الحدودية للبلدين.

انتهى ** 2342