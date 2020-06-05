مصادر عراقية: غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية

وأبلغ الحمامي، وهو وزير النقل السابق، لوكالة "شفق نيوز" العراقية، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لانقاذ طاقم السفينة، مضيفا، أنه تم انتشال 4 اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة.

ولفت الحمامي، إلى أن عمليات البحث مستمرة ما زالت عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.

من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) عن مصدر مطلع قوله إن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الاقليمية العراقية في خور عبدالله، كانت تنتظر الايعاز بالدخول الى ميناء ام قصر”.

وأضاف المصدر “تم انتشال ٥ من طاقم الباخرة البالغ ٨ أشخاص، والبحث جار عن الباقين”.

وأشار المصدر إلى أنباء عن وفاة اثنين من الطاقم.

ونوه المصدر إلى أن “الباخرة كانت محملة بـ (850) طنا من السيراميك، ولم يعرف سبب غرقها.

ولفت إلى أن “موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية في العراق”.

انتهى ** 2342