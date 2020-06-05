مساعد وزير الطاقة الايراني: مد شبكة المياه للقرى في البلاد تضاعف 10 مرات

وقال تقي زادة خامسي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس على هامش تدشين سد "جيرآباد" في منطقة اُشنوية بمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران، انه في بداية حكومة التدبير والامل كان هنالك اقل من 900 الف شخص من سكان القرى يحظون بشبكة مياه مستديمة الا ان العدد يبلغ الان اكثر من 8 ملايين شخص.

واضاف، انه وفقا للخطط المرسومة فمن المقرر ان يرتفع عدد سكان القرى الذين يحظون بشبكة مياه مستديمة الى 10 ملايين شخص حتى نهاية فترة الحكومة الحادية عشرة (الحكومة الحالية، تنتهي فترتها العام القادم).

واوضح بانه يتم في الوقت الحاضر ايصال المياه الى اكثر من 6 ملايين من سكان المناطق القروية بصورة متنقلة اي بواسطة شاحنات صهريج وتجري للقرى التي غالبيتها لا يتجاوز عدد اسرها 20 اسرة.

وقال تقي زادة خامسي، انه من اجمالي عدد القرى في البلاد البالغ 62 الف قرية هنالك اكثر من 23 الف قرية يبلغ عدد اسرها اقل من 20 اسرة، ومن الصعب جدا مد شبكات مياه مستديمة اليها نظرا لظروفها الجوية والتضاريسية الصعبة.

وصرح بانه تم خلال فترة حكومة التدبير والامل انشاء 42 سدا في البلاد ومن المؤمل الى يصل العدد الى اكثر من 50 سدا حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في العام القادم.

انتهى ** 2342