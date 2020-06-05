75 شاحنة سلع تعبر منفذ ميرجاوة الحدودي الايراني الى باكستان يوميا

وقال رئيس منظمة الطرق والنقل البري في تصريح له خلال زيارته التفقدية الخميس لحدود ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، انه اثر متابعات هذه المنظمة والمشاورات التي جرت مع وزارتي الخارجية والداخلية والجمارك الايرانية وشركات النقل واصحاب السلع وبعد الاتفاق مع باكستان، تقوم يوميا 75 شاحنة من اسطول النقل البري في البلاد بنقل السلع الى باكستان عبر منفذ ميرجاوة مع التزام التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومن ثم تعود الى البلاد مباشرة بعد تفريغ حمولاتها.

وخلال هذه الزيارة تفقد حسن نيا المشاريع الناشطة في هذا القطاع وتطوير البنية التحتية للمحطات الحدودية في ميلك وميرجاوة وورشات تصليح المكائن والمعدات المتعلقة بالطرق البرية.

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