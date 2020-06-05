الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر استكمال بطولاته

وافاد موقع "الكوورة" انه شارك في الاجتماعين مندوبون من كل من؛ أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند، عن منطقة شرق آسيا، وإيران والعراق وقطر والسعودية والإمارات وأوزبكستان، عن غرب القارة.

وأكدت الاتحادات التزامها بالموافقة على نظام المنافسة، والإطار الزمني للمباريات البالغ عددها 99، في أسرع وقت ممكن.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، الأربعاء، إن بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر والحواجز الطبية، والتي تختلف بحسب مناطق قارة آسيا، اقترح الاتحاد سلسلة من الخيارات لاستكمال دوري الأبطال، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، في قطر خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وسيقدم الاتحاد الآسيوي مقترح نظام ومواعيد مسابقات الأندية، كي يتم عمل مراجعة أخيرة له، ثم تقديمه إلى لجنة المسابقات من أجل المصادقة عليه.

ويتواصل الاتحاد الآسيوي بشكل مستمر، مع جميع الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولات، سواء على مستوى الأندية، أو الدور الثاني من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، وبطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عاما، وللشباب تحت 19 عاما، وبطولة آسيا لكرة الصالات.

وتحتل ايران المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة للمونديال، برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فيما ياتي العراق في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات تليه البحرين برصيد 9 نقاط من 5 مباريات ايضا وتاتي هونغ كونغ في المرتبة الرابعة ولها 5 نقاط واخيرا كمبوديا برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات لكل منهما.

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