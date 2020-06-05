إقامة مراسم ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) في بكين

وفي كلمة له بالمناسبة، قال المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية لدى الصين عباسعلي وفائي، ان يوم رحيل الإمام الخميني (رض) كان يوما تاريخيا في البلاد.

وأضاف، ان انتفاضة 15 خرداد كانت انطلاقة للثورة الإسلامية، مشيرا الى مدى أهمية وتأثير الثورة الإسلامية وإنجازاتها على صعيد العالم.

وتابع، ان "الطاغوت" يقع في النقطة المعاكسة تماما لـ"التوحيد" وان اطلاق الإمام الخميني (رض) تسمية الطاغوت على النظام الملكي البائد، كانت تسمية واعية تشير الى القمع والجور الذي كان يمارسه ضد الشعب الإيراني.

وأردف: "اليوم، وبفضل وبركة أفكار الإمام الخميني (رض)، الإنسانية والحرية يسودان البلاد".

انتهى**أ م د