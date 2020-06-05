وصول أول شحنة من الأدوية الى البلاد عبر معبر بازركان الحدودي بعد إعادة فتحه

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الجمعة، أضاف نامدار، ان هذه الشحنة تحتوي على مضادات مصلية تزن 7 آلاف و300 كغم.

وتابع، ان قيمة هذه الشحنة الدوائية تبلغ 618 ألفا و981 يورو.

وفي ذات السياق، كان أعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية سيد روح الله لطيفي أمس الخميس عن عودة النشاط التجاري في معبر بازركان على مدار الساعة كما كان عليه في السابق وذلك عقب المحادثات والمتابعات المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين مع السلطات التركية ولاسيما مباحثات رئيسي البلدين، اعتبارا من صباح أمس.

علما، ان المنفذ الحدودي التركي المشترك مع حدود بازركان كان قد اغلق منذ 22 شباط / فبراير 2020، وذلك بناء على قرار انقرة في سياق الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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