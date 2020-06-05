موسوي: إيران تطالب بإلغاء الحظر اللاإنساني ضد الشعب السوري

ودان المتحدث باسم الخارجية تشديد إجراءات الحظر الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضد الشعب السوري، مؤكدا انها اجراءات غير قانونية ولا تتفق مع المبادىء الانسانية، وأضاف، ان معظم التداعيات السلبية لأنواع الحظر المفروض ستستهدف أساسا الشعب السوري والمواطن العادي.

ووصف موسوي اجراءات الحظر بأنها أداة ضغط غير إنسانية تعرض حقوق الإنسان للخطر بشكل مباشر.

وفي الختام، أكد المتحدث باسم الخارجية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دعمها للحكومة والشعب الصامد في سوريا وتدعو إلى رفع جميع اجراءات الحظر المعادية للإنسانية ضد هذا البلد ليتمكنوا بمساعدة المجتمع الدولي من تلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة بناء الدمار الناجم عن هجمات الجماعات الإرهابية المدعومة من الغرب الذي طال البنية التحتية في سوريا.

انتهى**أ م د