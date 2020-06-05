موسوي: إيران تطالب بإلغاء كافة العقوبات اللاإنسانية ضد الشعب السوري

ودان المتحدث باسم الخارجية تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا على الشعب السوري، معتبرا ذلك اجراء غير قانوني وخلافاً للمبادىء الانسانية، وأكد ان معظم التداعيات السلبية لهذه العقوبات ستستهدف الشعب السوري والمواطن العادي.

ووصف موسوي العقوبات بأنها وسيلة ضغط غير إنسانية تعرض حقوق الإنسان للخطر بشكل مباشر.

وفي الختام، أكد المتحدث باسم الخارجية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دعمها للحكومة والشعب المقاوم في سوريا وتدعو إلى رفع جميع العقوبات المعادية للإنسانية ضد هذا البلد ليتمكنوا بمساعدة المجتمع الدولي من تلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة بناء الدمار الناجم عن هجمات الجماعات الإرهابية المدعومة من الغرب الذي طال البنية التحتية في سوريا.

انتهى**أ م د