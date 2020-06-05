واضاف جهانبور في تصريح له اليوم الجمعة (5 يونيو)، ان النتائج المخبرية تظهر تسجيل 2886 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) منذ ظهر أمس (الخميس) حتى الآن ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 167 الفا و 156 شخصا.

واضاف، انه تم تسجيل 63 حالة وفاة أخرى بكورونا في إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يظهر ارتفاعا نسبيا في عدد الوفيات.

وتابع جهانبور، ان التقرير ذاته يظهر بأن 129 ألفا و741 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد، تعافوا من المرض، فيما 2،573 منهم في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة في المستشفيات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن إجراء مليون و40 ألفا و289 اختبارا لحد الآن للكشف عن الإصابات بكورونا في البلاد.

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