المتحدث باسم الخارجية يؤكد لقاء ريتشاردسون مع ظريف حول المحتجز الأميركي

وفي تصريح أدلى به للمراسلين، أضاف موسوي، "ان هذا اللقاء جرى قبل أشهر".

وصرح المتحدث باسم الخارجية، ان الجمهورية الإسلامية رحبت واستجابت على الدوام بشكل إيجابي للجهود الإنسانية التي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين في الولايات المتحدة وفي خارجها.

وكان اعلن موسوي عن الافراج عن المواطن الاميركي مايكل وايت ومغادرته إيران أمس الخميس، الذي كان مدانا بالسجن بسبب جرائم امنية وشكاوي مرفوعة من قبل اشخاص.

واضاف، ان وايت وبعد تفشي فيروس كورونا شمله قرار الخروج باجازة من السجن وفقا للتعميم الصادر عن رئيس السلطة القضائية ونظرا لعدم امتلاكه اقرباء في ايران فقد تم تسليمه للسفارة السويسرية بطلب منها نظرا لكونها راعية لمصالح الحكومة الاميركية.

وتابع موسوي، انه خلال هذه الفترة وبسبب ظهور بعض الاعراض المشتبه باصابته بفيروس كورونا فقد خضع المشار اليه (وايت) للعلاج والاشراف الطبي الكامل وبعد التاكد من سلبية اختبار فيروس كورونا الذي اجري له فقد تم تنفيذ قرار الافراج عنه.

وقال متحدث الخارجية الايرانية، انه وبالتزامن مع الافراج عن وايت فقد تسلم العالم الايراني مجيد طاهري الذي كان معتقلا في اميركا لاسباب فارغة، قرار الافراج عنه من المحكمة وخرج من السجن.

انتهى**أ م د