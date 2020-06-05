ظريف: إيران لم تترك طاولة التفاوض على الإطلاق

وأشار ظريف الى التزام إيران بالإتفاق النووي ونكث العهود من قبل الولايات المتحدة المتمثل في الإنسحاب من هذا الإتفاق، كتب في تغريدة له اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على تويتر، "عندما وصلت الى مكتب البيت الأبيض، كان لدينا اتفاق (مسبق). كما ان ايران والأعضاء الآخرين للاتفاق النووي لم يتركوا الطاولة على الإطلاق.

وأضاف ظريف في تغريدته مخاطبا ترامب: ان مستشاريك (الذين تمت اقالة معظمهم) قاموا بمقامرة غبية. والأمر بشأن تعديل هذا الخطأ يعود اليكم.

هذا وقد شكر الرئيس الأمريكي إيران صباح اليوم (الجمعة) في تغريدة على تويتر على اطلاق سراح السجين الأميركي مايكل وايت، ودعا إياها الى "الصفقة الكبرى" وعدم انتظار الانتخابات الأمريكية، متوقعا فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

انتهى**أ م د