القنصلية الإيرانية العامة في البصرة تتابع أسباب غرق باخرة "بهبهان"

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه بسبب الظروف الجوية غير الملائمة وارتطام الامواج بالباخرة، تجمعت حمولة السيراميك في جهة واحدة منها مما تسبب في غرقها.

وتابعت، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفارة والقنصلية الإيرانية العامة في العراق ستقوم بالتنسيق اللازم في أسرع وقت ممكن لإعادة الناجين الأربعة من هذا الحادث ونقل جثمان المواطن الايراني الذي فقد حياته جراء الحادث.

وكانت توجهت باخرة البضائع الإيرانية التي تحمل اسم "بهبهان" في 2 حزيران/يونيو من ميناء خرمشهر الى ميناء أم القصر في العراق، وكانت محملة بمواد البناء والسيراميك، حيث غرقت مساء أمس الخميس في قناة خور عبد الله المائية في المياه الإقليمية العراقية.

وأعلن المدير العام للسلامة والأمن بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية نادر بسنده، ان عدد أفراد طاقم باخرة البضائع الإيرانية التي تحمل اسم (بهبهان) وغرقت مساء أمس الخميس، يبلغ سبعة أشخاص، توفي واحد منهم لحد الآن، فيما تم إنقاذ أربعة آخرين.

وأضاف بسنده في تصريح لمراسل إرنا اليوم الجمعة، ان شخصين من أفراد الطاقم فقدا في الحادث، أحدهما إيراني والآخر هندي.

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