إيران تدعو الحكومة الفرنسية للكف عن التدخل في شؤونها الداخلية

وأكد المتحدث باسم الخارجية اليوم الجمعة: أن السيدة الايرانية فريبا عادلخواه تقضي فترة محكوميتها بموجب حكم قضائي نزيه وندعو الفرنسيين للكف عن التدخل في شؤون بلادنا.

وعلق موسوي على تصريحات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة والتي تعد تدخلاً في الشأن الداخلي الإيراني بالقول: كما قلنا سابقاً مراراً وتكراراً، فإن قضية المواطنة الإيرانية السيدة "عادلخواه" خضعت لعملية قضائية نزيهة وعادلة.

وأضاف ان السيدة تمضي فترة عقوبتها بموجب ما حكم عليها بما يتوافق مع الجريمة التي ارتكبتها، مؤكدا ان الضغوط السياسية واطلاق حملات الدعاية لا تستطيع بالتأكيد أن تؤدي الى عرقلة تنفيذ الحكم القضائي.

وأعرب موسوي عن أمله في أن تكون السلطات الفرنسية على علم بهذا الأمر وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.

انتهى**أ م د