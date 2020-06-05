شمخاني: تبادل السجناء لم يكن نتيجة مفاوضات

وتابع شمخاني في تغريدته اليوم الجمعة (5 يونيو)، بعد اطلاق سراح الدكتور مجيد طاهري من السجن في أميركا وعودته الى إيران: ان وضع (دونالد) ترامب، سواء على الساحة الدولية، أو في فضيحة إدارة أزمة كورونا، أو تأجيج نيران العنصرية داخل الولايات المتحدة، سيئ الى درجة بحيث لم يتبق أمام فريقه خيار سوى تصنيع واستعراض نجاحات مزيفة له.

هذا وقد شكر الرئيس الأمريكي إيران صباح اليوم (الجمعة) في تغريدة على تويتر على اطلاق سراح السجين الأميركي مايكل وايت، ودعا إياها الى "الصفقة الكبرى" وعدم انتظار الانتخابات الأمريكية، متوقعا فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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