نائب فلسطيني يؤكد ضرورة مقاومة المشروع الصهيوني المدعوم امريكيا

وقال المصدر لمراسل ارنا اليوم الجمعة، إن "المشروع الصهيوني منذ بداياته المدعوم أمريكيا ومن قوى الشر والاستكبار في العالم بخطى منهجية ومبرمجة يقضم الأرض الفلسطينية قطعة قطعة ويستغل الظروف المواتية سواء إقليمية أو دوليا لتنفيذ مخططاته".

وأضاف أن "القضية بدأت بضم القدس ومن ثم الجولان والمستوطنات والأغوار ويقولون أنهم سيعطون الفلسطينيين دولة، دولة مقطعة الأوصال مشرذمة نحن لا نقلبها ولا نقبل الضم ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والإنسانية والأخلاقية".

وتابع " لذلك يجب على الشعب الفلسطيني مقاومته بكل السبل المتاحة أمامه وتوثيق علاقاته مع الدول العربية والإسلامية ودول الجوار ودول العالم المؤيده للحق الفلسطيني للوقوف أمام المشروع المدعوم أمريكيا".

وأشار النائب المصدر أن "الدول العربية لم تٌقصر بالدعم السياسي للشعب الفلسطيني لكن على أرض الواقع الدول فقدت القدرة على الفعل وعلى التأثير بسبب تشرذمها وتفكك قدرتها والعمل على تدمير البنى التحتية للدول العربية عبر سياسة ممنهجة بدأت بما يسمى الربيع العربي وهذه تجري حاليا بافتعال صراعات في الشرق الأوسط بين الدول العربية ودول الجوار لا أساس لها سوى التماهي مع مشروع الهيمنة الإسرائيلي الأمريكي".

انتهى**387**أ م د

