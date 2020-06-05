روحاني يوعز بإنجاز المشاريع الصناعية غير المكتملة

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بان الرئيس روحاني أجرى إتصالا هاتفيا اليوم الجمعة مع المشرف على وزارة الصناعة والتعدين والتجارة حسين مدرس خياباني، أوعز فيه باتخاذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير العملة الصعبة لشراء السلع الأساسية والمواد الخام للمعامل والمصانع، والمؤسسات الإنتاجية في سياق تحقيق قفزة الإنتاج.

وأعرب روحاني عن شكره وتقديره لجميع العاملين في مجال الإنتاج خاصة الشريحة العمالية الذين لم يسمحوا بتوقف عجلة الإنتاج على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت فيها البلاد خلال الأشهر الماضية.

كما أشاد رئيس الجمهورية بالجهود المبذولة لصياغة ووضع البروتوكولات الصحية في قطاع الإنتاج والإشراف على تنفيذها، مؤكدا ضرورة استمرار الإلتزام بجميع التدابير الصحية الوقائية.

واطلع مدرس خياباني الرئيس روحاني على آخر التطورات بشأن تنفيذ المشاريع الصناعية غير المكتملة، وأنشطة شركات التصنيع والخطط والإجراءات التي تم اتخاذها لتلبية احتياجات قطاع الصناعة والمنتجين والإشراف على التنفيذ الدقيق للبروتوكولات الصحية في المؤسسات الاقتصادية والصناعية في البلاد.

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