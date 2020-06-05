الرئيس روحاني يوعز باعداد التوصيات الصحية لانشطة القطاع السياحي

وخلال حديثه اليوم الجمعة مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية علي اصغر مؤنسان، تلقى الرئيس روحاني تقريرا حول حجم وكيفية السفريات خلال العطل الاخيرة وقال، انه وفي ضوء العودة الناجحة لانشطة الكثير من المجالات الاقتصادية مع التزام البروتوكولات الصحية فانه على المسؤولين والمعنيين بصناعة السياحة ايضا في ظل التعاون مع اللجنة الصحية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اعداد التوصيات الصحية اللازمة وتنفيذها بصورة دقيقة ومؤثرة كي يتمكن المواطنون من القيام بسفرياتهم مع المواءمة مع فيروس كورونا وان تزدهر صناعة السياحة مرة اخرى وان تخرج الوحدات الناشطة في هذا المجال من الركود.

يتبع