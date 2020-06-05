رئيس الجمهورية يؤكد على التخطيط لمواءمة نظام التعليم العالي مع كورونا

وفي حديثه هاتفيا مع وزير العلوم والأبحاث والتقنية، منصور غلامي، اشار الرئيس روحاني الى العطلة الاضطرارية لانشطة الجامعات خلال الاشهر الاخيرة وقال: علينا أن نخطط لأنماط الحياة والتعليمات المواءمة لكورونا لضمان امكانية مزاولة النشاطات اليومية والحفاظ على صحة المواطنين بالصورة المتوخاة.

وأضاف: انه فضلا عن الاستفادة من امكانيات التواصل عن بعد في مجال التعليم، يجب اعداد التعليمات الصحية اللازمة والمصادقة عليها، من اجل انعقاد الحصص الدراسية في المراكز التعليمية عند الضرورة وبصورة آمنة.

وأوعز الرئيس روحاني لوزير العلوم بالتخطيط العلمي والتعليمي اللازم للطلبة الجامعيين للتعويض عن التأخير الناجم عن العطل الاضطرارية الاخيرة، وذلك بالتعاون مع مسؤولي اللجان الصحية والتعليمية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا وفي ظل الاستفادة من التجارب الناجحة لسائر الدول والجامعات خارج البلاد.

انتهى ** 2342