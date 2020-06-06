روسيا تنتقد الكشف عن التقرير السري للوكالة الذرية حول ايران

وكتب اوليانوف في تغريدة له الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اجراءات الضمان في ايران نشر في وسائل الاعلام الغربية بعد 5 دقائق من توزيعه بين اعضاء مجلس الحكام.

واضاف: ان هذا الامر اثبت بان لا تحصين لمبدا سرية التقارير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الوقت ذاته اعتبر المندوب الروسي ان هذا الامر كانت له نقطة ايجابية على الاقل واضاف موضحا، لقد ثبت من محتوى التقرير ان القضية تكمن في مكان اخر ولا يوجد قلق فوري في مجال حظر انتشار الاسلحة النووية.

انتهى ** 2342