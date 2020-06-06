٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83811317
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روحاني يؤكد ضرورة التوعية الهادفة والذكية بشأن كورونا

روحاني يؤكد ضرورة التوعية الهادفة والذكية بشأن كورونا

طهران / 6 حزيران / يونيو /ارنا- أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، ضرورة التوعية الهادفة والذكية بدل التحذيرات الأحادية الموجهة بشأن كورونا.

وفي حديثه هاتفيا مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، الجمعة، اطلع الرئيس روحاني على احدث التقارير بشأن التوعية الهادفة حول كورونا في إطار ايعازاته الاخيرة للوزير وقال: انه بدلا عن التحذيرات الأحادية والفاقدة للتوعية، والتي تثير القلق والاضطراب النفسي لدى المواطنين فقط، يجب دعم المواطنين من خلال تقديم التوعية الهادفة والذكية، في مسار مواءمة أمورهم المعيشية واعمالهم مع كورونا.

وطلب الرئيس روحاني من وزير الصحة تقديم المقترحات اللازمة لدراستها في اجتماع يوم السبت للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بشأن ساعات فتح ابواب المراقد المقدسة وإقامة صلاة الجمعة في المدن ذات المخاطر المتوسطة وبدء نشاطات المراكز التعليمية والثقافية والفنية ووكالات السياحة والسفر.

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