٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83811441
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رئيس مركز إدارة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة:

الحظر الأمريكي حال دون استيراد الأدوية لمرضى التليف الكيسي

الحظر الأمريكي حال دون استيراد الأدوية لمرضى التليف الكيسي

طهران/ 6 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال رئيس مركز إدارة عمليات زراعة الأعضاء والأمراض في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، إن الحظر الأمريكي الظالم تسبب في نقص دواء البنكريتين لعلاج مرض التليُّف الكيسي (CF ).

التليف الكيسي Cystic Fibrosis – CF هو مرض معوي يؤدي الى عدم قدرة المصابون بهذا المرض على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون،  هؤلاء المرضى يتناولون فيتامينات "كا" و "د" و "إي" و "أ" يوميا، و ايضا 4 إلى 5 كبسولات إنزيم " كرون " يوميا لامتصاص الفيتامينات والمعادن.

في تصريح لارنا اليوم السبت، قال "مهدي شادنوش" ، أن ما يقلق عوائل مرضى التليف الكيسي هو عدم توفر الدواء الأجنبي لهؤلاء المرضى،  موضحا بان الدواء المنتج داخليا متوفر حاليا ويوزع مجانا على المرضى.

وفي وقت سابق، أعلن "غلام حسين مهرعليان"، مدير عام إدارة الغذاء والدواء، إن الحظر الأمريكي على البلاد فرض قيودا صارمة على نقل الموارد المالية واستيراد الأدوية.

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