الحظر الأمريكي حال دون استيراد الأدوية لمرضى التليف الكيسي

التليف الكيسي Cystic Fibrosis – CF هو مرض معوي يؤدي الى عدم قدرة المصابون بهذا المرض على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، هؤلاء المرضى يتناولون فيتامينات "كا" و "د" و "إي" و "أ" يوميا، و ايضا 4 إلى 5 كبسولات إنزيم " كرون " يوميا لامتصاص الفيتامينات والمعادن.

في تصريح لارنا اليوم السبت، قال "مهدي شادنوش" ، أن ما يقلق عوائل مرضى التليف الكيسي هو عدم توفر الدواء الأجنبي لهؤلاء المرضى، موضحا بان الدواء المنتج داخليا متوفر حاليا ويوزع مجانا على المرضى.

وفي وقت سابق، أعلن "غلام حسين مهرعليان"، مدير عام إدارة الغذاء والدواء، إن الحظر الأمريكي على البلاد فرض قيودا صارمة على نقل الموارد المالية واستيراد الأدوية.

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