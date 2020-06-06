روحاني : 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا

وخلال جلسة للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، قال الرئيس روحاني : لقد طرح في الجلسة احصاءات جيدة جدا على المستوى العلمي والتحقيق ، كما قدمت مقالات علمية في مجال مكافحة كورونا، كما تم استعراض التجارب السريرية التي جرت في البلاد على الف و99 مريضا.

واضاف ان التحقيقات الطبية التي جرت في البلاد افرزت نوعين من الدواء لهما تاثيرهما الايجابي في علاج مرضى كورونا، ويجري استخدامهما حاليا لمعالجتهم ، كما أن التحقيقات العلمية متواصلة في هذا المجال.

واكد الرئيس روحاني على أن الالتزام بالتعليمات الصحية يجب أن يستمر طويلا وبالتالي لابد من تجنب كل ما يتطلب تجمع الأفراد كالاعراس ومجالس العزاء وأي نوع من أنواع التجمعات، ولابد للمواطنين ان يتعايشوا مع هذا الوضع ولايتصوروا انه سينتهي شهر ، بل ربما سيستمر عدة اشهر أو حتى نهاية العام.

يتبع..