التأكيد على تنمية العلاقات الدبلوماسية الامنية بين ايران واسبانيا

وتم هذا اللقاء بين العميد "هادي شيرزاد " والسفير الاسباني "لوبز بوسكت" في مقر الشرطة الدولية التابع لقوات الامن الداخلي الايراني.

واشار العميد شيرزاد خلال اللقاء الى اهم المحاور الدبلوماسية الامنية ونشاطات الشرطة الدولية وقال ان شرطة الجمهورية الاسلامية لطالما كانت تؤكد على تلبية مطالب مواطينها المقيمين في الخارج وخاصة بالنسبة للدول الاعضاء في منظمة الانتربول.

كما أوضح أهداف ومهام قوات الامن الداخلي الايراني دوليا وتطوير علاقاتها المشتركة مع قوات الشرطة في مختلف الدول وقدم اقتراحاته لتنميتها، ومنها الاستفادة من صلاحيات السفارة الاسبانية في ايران، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الشرطة الإيرانية والإسبانية لتسريع مهامهما.

من جانبه اعرب سفير اسبانيا لدى طهران عن سعادته للقاء ، معلنا استعداد بلاده تطوير التعاون في مجال العلاقات الامنية وازالة الموانع التي تعترضها لتحقق الاهداف المنظورة لها .

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