النجباء توجه تحذيرا للصهاينة في الاراضي الفلسطينية

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الحركة بعد اعلان الكيان الصهيوني عن عزمه لضم اجزاء جديدة من الاراضي الفلسطينة الى الاراضي المحتلة، وجهت رسالة الى الكيان ومن الاراضي الفلسطينية.

أقدم اعضاء مكتب ممثلية حركة النجباء على ارسال صور قادة المقاومة الشهداء؛ "الفريق قاسم سليماني"، "عماد مغنية"، "ابو مهدي المهندس"، "بهاء ابو العطا" و"احمد الجعبري" عبر بالونات انطلاقا من الغابات المجاورة لقطاع غزة نحو المواقع الاسرائيلية.

وسمع في الفيديو الذي تم بثه عن هذه العملية النفسية، صوت تحليق مسيرات العدو التي انطلقت بعد مشاهدة البالونات بهدف كشف المجموعة التي نفذت العملية وكذلك لمعرفة ما تحتوية البالونات.

وبحسب اعلان دائرة العلاقات الدولية التابعة للنجباء، أن الحركة عبر ارسال هذه الصور ارادت التاكيد على استمرار نهج شهداء المقاومة حتى تحرير القدس الشريف، محذرة الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب اي خطأ في الحسابات حيث عند ذلك ستصطف قوات من جميع انحاء بلدان محور المقاومة امام هذا الكيان الغاصب.

الجدير بالذكر أنه بعد الاستخدام الواسع لبالونات صغيرة الحجم وكبيرة الحجم، عسكرية او غير عسكرية من قبل المقاومين الفلسطينيين ضد مصالح الكيان الصهيوني، أقدم الكيان على اعلان منع الطيران في المنطقة لاي اجسام طائرة كالبالونات ومثيلاتها، وان حصل ذلك تقوم المسيرات الصهيوني بتنفيذ عمليات للحصول على معلومات وكشف نقطة انطلاق هذه البالونات.

انتهى** 1453**