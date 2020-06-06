رئيس البرلمان الطاجيكي يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الودية مع إيران

في رسالة تهنئة اليوم السبت بمناسبة انتخاب "محمد باقر قاليباف" رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي شدد "محمد طاهر ذاكر زاده" على دور مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس النواب الطاجيكي ومجلس الشورى الاسلامي في تطوير التعاون بين البلدين.

وقال رئيس البرلمان الطاجيكي في رسالته الى قاليباف: أن من دواعي الفخر ان أتقدم لكم بالتهنئة والتبريك لانتخابكم رئيسا جديدا لمجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واعرب ذاكر زاده عن تمنياته بتعزيز العلاقات الودية بين البلدين الشريكين في الثقافة واللغة طاجيكستان وايران في مختلف المجالات في فترة تولي السيد قاليباف رئاسة مجلس الشورى الاسلامي.

كما أعرب عن الآمل في ان يشكل التعاطف والأخوة والسلام والاستقرار في المنطقة، هدفا مشتركا ومهما للتعاون بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وتمنى رئيس البرلمان الطاجيكي لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الصحة والسلامة والمزيد من النجاح.

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