٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٢:١٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83811789
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في رسالة إلى قاليباف ؛

رئيس البرلمان الطاجيكي يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الودية مع إيران

رئيس البرلمان الطاجيكي يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الودية مع إيران

طهران/ 6 حزيران/ يونيو/ ارنا - في رسالة تهنئة بانتخاب "محمد باقر قاليباف" رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي، أعرب رئيس البرلمان الطاجيكي عن أمله في أن تسهم نشاطات مجلس الشورى الإسلامي في الدورة الحادية عشرة الى تعزيز العلاقات الودية الطاجيكية الإيرانية وتوسيعها في مختلف المجالات.

في رسالة تهنئة اليوم السبت بمناسبة انتخاب "محمد باقر قاليباف" رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي شدد "محمد طاهر ذاكر زاده"  على دور مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس النواب الطاجيكي ومجلس الشورى الاسلامي في تطوير التعاون بين البلدين.

وقال رئيس البرلمان الطاجيكي في رسالته الى قاليباف: أن من دواعي الفخر ان أتقدم لكم بالتهنئة والتبريك لانتخابكم رئيسا جديدا لمجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واعرب ذاكر زاده عن تمنياته بتعزيز العلاقات الودية بين البلدين الشريكين في الثقافة واللغة طاجيكستان وايران في مختلف المجالات في فترة تولي السيد قاليباف رئاسة مجلس الشورى الاسلامي.

كما أعرب عن الآمل في ان يشكل التعاطف والأخوة والسلام والاستقرار في المنطقة، هدفا مشتركا ومهما للتعاون بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وتمنى رئيس البرلمان الطاجيكي لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الصحة والسلامة والمزيد من النجاح.

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