٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83812058
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عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 8209 اشخاص

عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 8209 اشخاص

طهران/ 6 حزيران/ يونيو/ ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 169 الفا و425 شخصا، فيما توفي 75 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 8209 اشخاص.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  2269 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 169 الفا و 425 حالة لغاية الان بينهم 2578  في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 132 الفا  و38 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 75 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8209  شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان مليونا  و60 الفا و126 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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