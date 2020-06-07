الامن الايرانية: اطلاق سراح "مايكل وايت " كان لاسباب انسانية

واضاف المصدر المسؤول: ان وايت هو عسكري امريكي كان قد دخل الاراضي الايرانية قبل عامين على انه سائح وكان ينوي تهيئة الظروف للتجسس عن طريق ايجاد علاقات مع ايرانيين ولكن دائرة مكافحة التجسس في وزارة الامن الايرانية القت القبض عليه ورفع عليه دعوى الحق الخاص، مشيرا الى انه في نهاية المطاف وبعد عامين من الاعتقال وبسبب تفاقم حالته الصحيحة ولاسباب انسانية وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم اطلاق سراحه.

وقال: ان نداءات الشكر التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب هي للاستهلاك الداخلي وهو يسعى لتقليل مستوى الخلاف بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة الى امور سطحية وصغيرة ويعتبرها ارضية لبدء التفاوض مع ايران وهو مصداق " الغريق يتشبث بكل حشيش " .

وبين ان معلومات دائرة مكافحة الجاسوسية تشير ان بعض السياسيين في امريكا ومنهم "برايان هوك" كانوا بصدد الاستفادة القصوى من موت مايكل وايت بسبب مرضه المزمن ولكن ايران ضيعت عليهم هذه الفرصة وقامت بعمل انساني وبعد اجراءات قانونية اطلاق سراحه.

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