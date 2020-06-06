السفير الايراني يبحث مع وزير الخارجية التونسي في سبل تنمية العلاقات الثنائية

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، اخر التطورات الاقليمية والعالمية، كما ناقشا التعاون الثنائي لدى الاوساط الدولية وضرورة التعرف اكثر فاكثر على الطاقات الاقتصادية المتاحة وتوظيفها في سياق دعم اصحاب القطاع الخاص وتجار البلدين.

كما تطرق السفير الايراني و وزير خارجية تونس الى الازمات الاقليمية واخر المستجدات في منطقة شمال افريقيا ومنها الازمة الليبية، واكدا على تسويتها عبر الحوار السياسي وبعيدا عن التدخل الاجنبي، وانما في اطار الحوار الليبي – الليبي.

هذا التقرير يضيف ان "شيباني" و"الري" ناقشا ايضا الاليات المثلى الكفيلة بتعزيز البنى التحتية الصحية والسلامة العامة وتوفر الدواء والاجهزة الطبية في ايران وتونس نظرا لتفشي وباء كورونا، مضافا الى الانجازات العلمية التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات، والمضي قدما نحو توطيد التعاون الثنائي الصحي.

وفي ضوء انطلاق اعمال البرلمانين التونسي والايراني حديثا، اكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات ذات الصلة وتاسيس مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة، بما يصب في ترسيخ المزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين.

انتهى ** ح ع