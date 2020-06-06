مسؤول : 4 من طاقم باخرة بهبهان المنكوبة يصلون البلاد غدا

وفي معرض الاشارة الى حادث غرق باخرة بهبهان في مياه العراق، صرح المسؤول بمنظمة الموانئ الايرانية، انه منذ صباح امس (الجمعة) ورغم سوء الاحوال الجوية بدات عمليات البحث والانقاذ بواسطة القطع البحرية العراقية وهي لا تزال مستمرة.

واضاف، ان المشاورات السياسية بين الجانبين الايراني والعراقي قائمة بهدف تعزيز عمليات التحقيق والانقاذ، والعثور على المفقودين من طاقم الباخرة بهبهان.

واشار بسندة الى ان البحارة الاربعة متواجدون حاليا داخل القنصلية الايرانية بمدينة البصرة، ونظرا الى تعطل الدوام الرسمي اليوم السبت في العراق، فقد جرى التنسيق اللازم ليتم اجلاؤهم الى البلاد غدا.

وكان النائب عن محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي، "كاظم فنجان الحمامي" اعلن صباح امس الجمعة، بإن سفينة إيرانية تحمل اسم (بهبهان) تعرضت قبل منتصف ليل الخميس، لحادث الغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.

واكد الحمامي، ان سفن الإنقاذ العراقية هرعت لانقاذ طاقم السفينة؛ مضيفا أنه تم انتشال 4 اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة.

كما لفت النائب العراقي، إلى أن عمليات البحث عن خمسة آخرين مازالت مستمرة ويعتقد أنهم في عداد الموتى.

من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا)، عن "مصدر مطلع" قوله "إن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الاقليمية العراقية في خور عبدالله، كانت تنتظر الايعاز بالدخول الى ميناء ام قصر".

انتهى ** ح ع