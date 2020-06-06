روحاني يهنئ باليوم الوطني للسويد

وأعرب روحاني عن تمنياته بتعزيز العلاقات الثنائية والدولية بين الجانبين والإرتقاء بمستوى السلام والإستقرار العالميين بفضل التعاطف وتوحيد الجهود بين المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة السويد، لا سيما في الظروف الحساسة والحرجة الراهنة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا في العالم.
وأعرب روحاني عن خالص التهاني للملك كارل السادس عشر غوستاف والشعب السويدي بحلول اليوم الوطني لبلادهم، متمنيا له موفور الصحة والتوفيق، ولشعبه السعادة والرخاء.
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طهران/6 حزيران/يونيو/إرنا- بعث رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني اليوم السبت، برقية تهنئة الى الملك كارل السادس عشر غوستاف، بمناسبة اليوم الوطني للسويد.
وأعرب روحاني عن تمنياته بتعزيز العلاقات الثنائية والدولية بين الجانبين والإرتقاء بمستوى السلام والإستقرار العالميين بفضل التعاطف وتوحيد الجهود بين المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة السويد، لا سيما في الظروف الحساسة والحرجة الراهنة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا في العالم.
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