روحاني يهنئ باليوم الوطني للسويد

وأعرب روحاني عن تمنياته بتعزيز العلاقات الثنائية والدولية بين الجانبين والإرتقاء بمستوى السلام والإستقرار العالميين بفضل التعاطف وتوحيد الجهود بين المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة السويد، لا سيما في الظروف الحساسة والحرجة الراهنة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأعرب روحاني عن خالص التهاني للملك كارل السادس عشر غوستاف والشعب السويدي بحلول اليوم الوطني لبلادهم، متمنيا له موفور الصحة والتوفيق، ولشعبه السعادة والرخاء.

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