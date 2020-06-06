السفير الإيراني يعرب عن تمنياته بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة

وفي تغريدة له، بارك مسجدي للوزراء المنتخبين من قبل البرلمان العراقي، متمنيا لهم وللحكومة العراقية دوام التوفيق.

وأضاف مسجدي في تغريدته: نأمل في أن تشهد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، بعد إكمال الكابينة الوزارية الجديدة، المزيد من التطور والتقدم في سياق المصالح الوطنية والإسلامية للبلدين الصديقين والجارين .

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