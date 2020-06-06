٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٨:٤٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83812444
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السفير الإيراني يعرب عن تمنياته بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة

السفير الإيراني يعرب عن تمنياته بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة

بغداد/6 حزيران/يونيو/إرنا- أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد ايرج مسجدي مساء اليوم السبت عن تمنياته بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة بعد إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي تغريدة له، بارك مسجدي للوزراء المنتخبين من قبل البرلمان العراقي، متمنيا لهم وللحكومة العراقية دوام التوفيق.
وأضاف مسجدي في تغريدته: نأمل في أن تشهد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، بعد إكمال الكابينة الوزارية الجديدة، المزيد من التطور والتقدم في سياق المصالح الوطنية والإسلامية للبلدين الصديقين والجارين .
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