٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٢٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83812527
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تخت روانجي: اميركا لا تمتلك اي حق في اطار القرار الاممي 2231

تخت روانجي: اميركا لا تمتلك اي حق في اطار القرار الاممي 2231

نيويورك / 6 حزيران / يونيو /ارنا- وصف سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، تصريحات نظيره الاميركي بانها خاطئة، مؤكدا بان ليس لاميركا اي حق في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت كتب تخت روانجي: ان السفير الاميركي في منظمة الامم المتحدة يرى بان الولايات المتحدة تحظى بحق استخدام آلية الزناد التلقائي لاعادة فرض الحظر في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واضاف: هذا خطأ، ان الولايات المتحدة ومنذ اوقف دونالد ترامب مشاركتها في الاتفاق النووي، لا يمكنها ان تكون شريكة في الاتفاق.  

وقال تخت روانجي، ان الولايات المتحدة المنتهكة للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ليس لها اي حق للبدء باي عمل في اطاره.

يتبع ** 2342

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