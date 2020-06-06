تخت روانجي: اميركا لا تمتلك اي حق في اطار القرار الاممي 2231

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت كتب تخت روانجي: ان السفير الاميركي في منظمة الامم المتحدة يرى بان الولايات المتحدة تحظى بحق استخدام آلية الزناد التلقائي لاعادة فرض الحظر في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واضاف: هذا خطأ، ان الولايات المتحدة ومنذ اوقف دونالد ترامب مشاركتها في الاتفاق النووي، لا يمكنها ان تكون شريكة في الاتفاق.

وقال تخت روانجي، ان الولايات المتحدة المنتهكة للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ليس لها اي حق للبدء باي عمل في اطاره.

يتبع ** 2342