وزير النفط الايراني: اتفاق خفض الانتاج العالمي للنفط تحقق بنسبة 90 بالمائة

وقال زنكنة في تصريح له السبت في ختام اجتماع "اوبك بلس"، ان الاجتماع الـ 11 لـ "اوبك بلس" انتهى بدون تحديات وتم خلاله التاكيد على القرارات المتخذة في اجتماع "اوبك".

واضاف، ان اساس الاجتماع كان مبنيا على الالتزام بحصص الانتاج وان الالتزام كان مقبولا لغاية الان حيث بلغ نحو 90 بالمائة.

وتابع قائلا، ان هذا الالتزام يجب ان يستمر لان الاتفاق على خفض الانتاج هو لفترة عامين ولم يمض عليه سوى شهر واحد.

وقال وزير النفط الايراني، انه لا توجد مؤشرات لزوال الركود الاقتصادي والعالم كله يعاني من هذه المسالة حيث التوقعات تشير الى انه سيبلغ 3 بالمائة ما عدا الصين المتوقع لها نموا بنسبة 1.3 بالمائة.

واعتبر زنكنة ان "اوبك" و"اوبك بلس" اتخذتا خطوة كبيرة ومهمة بالاتفاق على خفض الانتاج اذ ان الاتفاق رفع سعر نفط برنت الى اكثر من 40 دولارا للبرميل الواحد.

انتهى ** 2342