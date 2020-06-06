مؤسسة "البركة" توفر 180 الف فرصة عمل جديدة في البلاد

وقال مدني، في تصريح أدلى به السبت خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران)، ان المشاريع الاستثمارية التي تنفذها هذه المؤسسة تضاعفت خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) مقارنة مع العام الماضي اذ سيتم تنفيذ نحو 60 الف مشروع استثماري لتوفير 180 الف فرصة عمل جديدة.

واضاف: إن المؤسسة نفذت 30 الف مشروع استثماري في جميع انحاء البلاد خلال العام الماضي.

واوضح بان المؤسسة نفذت 2423 مشروعا عمرانيا خلال العام الماضي على مستوى البلاد.

وصرح بان المؤسسة وفرت 120 الف فرصة عمل عبر تنفيذ 40 الف مشروع في 29 محافظة في البلاد خلال العام الماضي.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى مناورة التعاطف والمساعدة الايمانية واجراءات مؤسسة "بركة" في هذا المجال لدعم الاسر المعسرة والمتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد وقال، ان المؤسسة قامت لغاية الان بتوزيع مليون رزمة معيشية على مستوى البلاد من ضمنها 17 الف رزمة في محافظة خراسان الجنوبية.

انتهى ** 2342