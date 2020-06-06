السفير الايراني في مينسك يتابع اوضاع الطلبة الجامعيين الايرانيين

وذكر القسم الاعلامي في السفارة الايرانية في تقرير اورده بهذا الصدد ان ياري تباحث خلال اتصال هاتفي السبت، مع سيكورسكي حول اقامة جلسات الامتحان لنهاية الفصل الدراسي والاسراع في اصدار وثائق التخرج وامكانية تاجيل دورات تدريب الطلبة الايرانيين في الجامعة.

من جهته قال سيكورسكي، خلال الاتصال، ان جلسات الامتحان لجميع الطلبة الجامعيين في كافة الفروع العلمية ستقام عبر الانترنت ما عدا الامنتحانات النهائية (للجامعات) الحكومية حيث يتوجب على الطلبة الجامعيين سواء المحليين او الاجانب المشاركة فيها حضوريا.

وأكد ان الجامعة تبذل جهودها للحفاظ على سلامة الطلبة وانه لا هواجس في هذا المجال واضاف، اننا وبناء على طلب السفارة الايرانية سنسعى للاسراع في اصدار وثائق تخرج الطلبة الجامعيين الايرانيين وارسالها في الوقت المناسب.

كما وعد بالتعاون بشان طلب السفارة تأجيل الدورات التطبيقية الخاصة ببعض الفروع العلمية.

يذكر ان هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 800 طالب جامعي ايراني يدرسون في جامعات بيلاروسيا غالبيتهم في فروع العلوم الطبية.

انتهى ** 2342