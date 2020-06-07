قائد قوى الامن الداخلي: الحظر الامريكي اصبح لا قيمة له ولا تأثير

واضاف العميد اشتري على هامش مراسم تقديم العميد "احمد علي كودرزي" كقائد لحرس الحدود في الجمهورية الاسلامية : إن سيناريو فرض العقوبات على مسؤولي الامن الداخلي أصبح قديما لا قيمة له ولا تاثير، وهذا النوع من العقوبات ليس جديدا علينا ، مؤكدا ان نتيجة هذه الاجراءات الامريكية ليست الا تقوية إرادة جنود الولاية في طريق عزة الوطن الإسلامي وحماية النظام والشعب الإيراني وقطع ايدي المعتدين على السيادة الوطنية.

وشدد قائد قوى الامن الداخلي على أن فرض الحظر على قوات الامن الداخلي الايراني يعني الاخلال في الحياة اليومية للمواطنين ودعم مخلي الامن في المجتمع خاصة تجار المخدرات قائلا: نحن فخورون بأن الامن الداخلي الايراني وصل الى هذه المكانة المرموقة التي اجبرت الولايات المتحدة على فرض الحظر عليه، مما يعني أننا نسلك الطريق الصحيح.

وأشار سردار أشتري إلى الشيطنة الاعلامية لمعاندي نظام الجمهورية إيران الإسلامية في الشهر الماضي، وخاصة وسائل الإعلام الغربية، بقيادة الولايات المتحدة ، لبث الخلاف بين شعبي إيران وأفغانستان الصديقين، مضيفا: بمجرد نشر الخبر في الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام الغربية، اصدرنا أمرا خاص بالتحقيق ودراسة الموضوع.

يذكر ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي في افغانستان نشرت قبل فترة مقطع فيديو زعمت فيه بان قوات حرس الحدود الايراني قامت بالقاء مهاجرين غير شرعيين افغان في نهر هرير رود ما ادى الى وفاة بعضهم حسب ادعائها.

وفندت الخارجية الايرانية بحزم هذه المزاعم واعتبرتها بانها ملفقة للاساءة الى سمعة الجمهورية الاسلامية والتفرقة بين الشعبين.