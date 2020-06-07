الهجوم الارهابی علی مجلس الشوری عام 2017 کان یجسد المخططات المشؤومة للعدو

وفي كلمة له في بداية الجلسة العلنية للمجلس صباح اليوم الاحد تحدث قاليباف عن شهداء الهجوم الارهابي الذي وقع في السابع من حزيران عام 2017 والذي تصادف ذكراه السنوية اليوم.

واشار قاليباف الى ان العدو لم يتورع عن ارتكاب اي جريمة بحق الشعب الايراني لولا جهود حراس الوطن وخاصة مجاهدي الثورة الاسلامية العابرين للحدود.

ونبه قاليباف الى أن الهجوم وأن كان في ظاهره هجوما نفذته العناصر الارهابية لكن الثابت هو أن أجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية وبعض دول المنطقة كانت وراء تدبير ذلك الهجوم ، واصفا هؤلاء الاعداء بانهم لايتورعون عن ارتكاب المجازر الجماعية في شوارع طهران.

يتبع..