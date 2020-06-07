زيادة 107 آلاف طن في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات

وأشار رسول أشرف زاده، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد)، إلى أنه تم توفير موارد النقد الأجنبي والريال لتنفيذ هذه المشاريع، وتابع: سيتم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق الأقل تطورا وستؤدي إلى خلق فرص عمل.

وبحسب أشرف زاده، ستشمل هذه المشاريع الأربعة إنتاج ميثيل أمين في سنقر، وإنتاج بلورات الميلامين في لردكان، وإنتاج كلوريد بوليمر الألومنيوم في أورمية.

وذكر أن الغرض من تنفيذ هذه المشاريع البتروكيماوية هو استكمال سلسلة القيمة وأضاف: إن تنفيذ هذه المشاريع سيمنع بيع المواد الخام وسيؤدي إلى تطوير الصناعات التكميلية.

وأكد أشرف زاده: أن الإنجازات الأخرى لهذه المشاريع تشمل منع استيراد بعض المنتجات البتروكيماوية والكيميائية، وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق الأقل تطورا في البلاد، وتطوير المنتجات المتنوعة والاستراتيجية.

وقال إن مشروع إنتاج ميثيل أمين في سنقر بطاقة 22.5 ألف طن سنويا سيتم تنفيذه باستثمار 40 مليون دولار.

وبحسب أشرف زاده ، فإن مشروع إنتاج بلورات الميلامين في لردكان، باستثمار 41.5 مليون دولار، سيضيف 20 ألف طن إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في البلاد.

وقال: مع تنفيذ خطة إنتاج بوليمر كلوريد الألومنيوم في أورمية واستثمار 11 مليون دولار، سيتم إضافة 20 ألف طن أخرى إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: إن إجمالي الاستثمار في هذه المشاريع بلغ 103 ملايين دولار، مما سيزيد الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في البلاد بمقدار 107 آلاف طن.

انتهى** 2344