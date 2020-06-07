٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٠١ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83813188
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رئيس مجلس الشورى العماني يهنئ قاليباف لانتخابه رئيساً لمجلس الشورى الاسلامي

رئيس مجلس الشورى العماني يهنئ قاليباف لانتخابه رئيساً لمجلس الشورى الاسلامي

طهران/ 7 حزيران/ يونيو/ ارنا- بعث رئيس مجلس الشورى العماني "خالد بن هلال بن ناصر المعولي" برقية تهنئة الى رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف هنأه فيها لانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي داعيا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين في دورته الحادية عشرة.

 وهنا خالد بن هلال بن ناصر المعولي في برقيته هذه قاليباف لانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي واكد فيها على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون البرلماني بين سلطنة عمان وايران خدمة لمصالح البلدين.

وجاء في برقية رئيس مجلس الشورى العماني : ببالغ السعادة تلقينا خبر انتخابك رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي ومن دواعي سروري ان ايران وعمان عملتا خلال سنوات عديدة على تنمية العلاقات الثنائية في اطار تحقيق مصالح الشعبين والبلدين.؟

واعرب عن امله في استمرار التعاون بين برلماني البلدين لارساء اسس السلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
انتهى** 1453**

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