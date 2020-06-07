٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:٣٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83813192
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إرنا تودع مدیرها العام السابق وتستقبل مدیرها الجدید

إرنا تودع مدیرها العام السابق وتستقبل مدیرها الجدید

طهران/ 7 حزيران/ يونيو/ ارنا - برعاية وزير الثقافة والارشاد الاسلامي وحضور المتحدث باسم الحكومة والناطق باسم الخارجية الايرانية ، جرت صباح اليوم الاحد مراسم تقديم المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) محمد رضا نوروزبور وتوديع وتكريم المدير السابق سيد ضاء هاشمي.

وفي كلمته بالمراسم اشاد وزير الثقافة سيد عباس صالحي بوكالة ارنا ووصفها بانها تمثل الهوية الاعلامية للبلاد، مضيفا أن موضوع الهوية أمر مهم لشعب كالشعب الايراني الذي انتقل من مرحلة الى مرحلة جديدة.

من جهته،أشاد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بمديري الوكالة السابق والجديد واصفا المدير الجديد نوروز بور بانه من رفاقه القدماء وانه سينجح بعمله ،لما يمتلكه من ثقافة .

كما حضر المراسم المساعد السياسي لرئيس الجمهورية فريدون وردي نجاد والمدير المسؤول لصحيفة اطلاعات محمود دعائي ومستشار وزير الثقافة والارشاد محمد قوجاني اضافة الى عدد من الاعلاميين ومدراء وكالات الأنباء في البلاد.

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