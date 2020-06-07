إرنا تودع مدیرها العام السابق وتستقبل مدیرها الجدید

وفي كلمته بالمراسم اشاد وزير الثقافة سيد عباس صالحي بوكالة ارنا ووصفها بانها تمثل الهوية الاعلامية للبلاد، مضيفا أن موضوع الهوية أمر مهم لشعب كالشعب الايراني الذي انتقل من مرحلة الى مرحلة جديدة.

من جهته،أشاد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بمديري الوكالة السابق والجديد واصفا المدير الجديد نوروز بور بانه من رفاقه القدماء وانه سينجح بعمله ،لما يمتلكه من ثقافة .

كما حضر المراسم المساعد السياسي لرئيس الجمهورية فريدون وردي نجاد والمدير المسؤول لصحيفة اطلاعات محمود دعائي ومستشار وزير الثقافة والارشاد محمد قوجاني اضافة الى عدد من الاعلاميين ومدراء وكالات الأنباء في البلاد.

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