قالیباف یعزی بوفاة الأمین العام السابق لحرکة الجهاد الاسلامی فی فلسطین

وفي رسالة وجهها اليوم الاحد بهذه المناسبة قال قاليباف : أن رحيل المجاهد المخلص والقيادي البارز في صفوف المقاومة الاسلامية والانسان الذي مضى حياته في طريق تحرير فلسطين والقدس الشريف الدكتور رمضان عبدالله شلح ، أحزن قلوب انصار المقاومة واحرار العالم.

واشار قاليباف الى أن الفقيد أمضى عمره المبارك في الجهاد ضد الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني ، مضيفا أنه كان من الانصار الصادقين للجمهورية الاسلامية في مواجهتها لمخططات المستكبرين المشؤومة.

كما تقدم قاليباف بالتعازي للشعب الفلسطيني المقاوم وفصائل المقاومة الاسلامية ومجاهدي حركة الجهاد الاسلامي خاصة الأمين العام للحركة زياد نخاله والى عائلة الفقيد ، داعيا بالنصر والغلبة للمجاهدين الفلسطينيين ولرفاق الفقيد رمضان شلح.

انتهى** 2344