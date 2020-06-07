قریبا..ايران اكبر منتج للمواد الاولية الدوائية بالشرق الاوسط

واضاف نمكي اليوم خلال مراسم افتتاح اول مدينة دوائية في الشرق الاوسط بمدينة اراك وذلك عبر الفيديو كنفرانس : ان ايران تمتلك امكانيات كبيرة لانتاج المواد الاولية الدوائية معتبرا ان افتتاح اول مدينة لانتاج المواد الاولية للادوية في عام النهضة الانتاجية يعتبرا فخرا لنا.

واكد على افتتاح المزيد من المشاريع في المجال الصحي خلال هذا العام، مضيفا انه خلال العام الماضي تم تدشين اكثر من ستة الاف سرير انتاج محلي في جميع مستشفيات البلاد وخلال الشهر الاخير تم تدشين 1000 سرير للعناية الفائقة وهذا العام سيتم اضافة 8000 سرير وافتتاح 44 مستشفى.

واشار نمكي الى تفشي فيروس كورونا والحظر الدوائي على البلاد قائلا: ان ايران تمكنت من ادارة مرض كورونا بصورة جيدة في ظل الضغوط واقسى اجراءات الحظر الظالمة وتحولت من مستورد للاجهزة والمعدات الطبية الى منتج ومن ثم مصدر لها.

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