٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83813329
٠ Persons

سمات

تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 7 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 171 الفا و789 شخصا وبوفاة 72 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 8291 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 171 الفا و 789 حالة لغاية الان بينهم  2596 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 134 الفا  و349 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 72 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8291   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و84 الفا و857  خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 7 =