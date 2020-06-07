تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 171 الفا و 789 حالة لغاية الان بينهم 2596 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 134 الفا و349 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 72 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8291 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان مليونا و84 الفا و857 خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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