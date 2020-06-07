مواقف الفقيد رمضان عبد الله ستخلد في ذاكرة العالم الاسلامي

وفي رسالة عزاء بعثها اليوم الاحد بمناسبة رحيل الامين العام الفقیچ لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اكد حجة الاسلام شهرياري ان مدى حقد وغيض الصهاينة والامريكيين الكبير قبال هذا البطل المقاوم، يكفي لتجسيد ولائه و وفائه لفلسطين وشعبه المظلوم.

واضاف، ان صمود الراحل رمضان عبد الله بوجه مخططات التساوم والخذلان خير ديليل ايضا على حكمة ودراية هذا الفقيد.

وكتب الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، ان الفقيد رمضان عبد الله كان خير خلف لسلفه "فتحي الشقاقي" الذي واصل السير على نهجه المقاوم والشجاع والحهادي وداب على نبذ كافة المحاولات الرامية الى اذكاء الخلافات الطافية والمذهية، وعمل على تحديد الفجوة بين جبهة المقاومة وجبهة الغفلة في بلاده وعلى الصعيدين الاسلامي والدولي ايضا.

انتهى ** ح ع