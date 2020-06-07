أربعة مشاريع بحثية في علوم الإدراك قيد التنفيذ بين طهران وبكين

وأضاف، أن إيران والصين اتخذتا خطوات فعالة لتوسيع نطاق الأنشطة الثنائية في إطار الصندوق العلمي المشترك لطريق الحرير خلال السنوات الأخيرة من أجل النهوض بالتعاون العلمي بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما في تطوير التقنيات الخاصة بالعلوم الإستعرافية.

وتابع، ان الصندوق العلمي المشترك لطريق الحرير يعني بإنجاز المشاريع البحثية وإقامة ورش العمل المشتركة وتبادل الباحثين بين البلدين في إطار دورات قصيرة المدى.

ومن بين الأنشطة المشتركة في هذا المجال، أشار عزيزي الى إقامة ورشة "علوم الإدمان من البحوث الأساسية حتى الأبحاث المترجمة" في جامعة الشهيد بهشتي بطهران وورشة تعليمية أخرى تحت عنوان "الإدراك والإنتباه البصري" في جامعة فردوسي بمدينة مشهد المقدسة.

انتهى**أ م د